الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمخالفته سياسات الجودة.. غلق مركز طبى لجراحة العيون بطنطا

غلق مركز طبي
غلق مركز طبي

أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارا بغلق مركز لطب وجراحة العيون بطنطا، لمخالفته شروط التشغيل والترخيص وعدم ترخيص جهاز الليزر، ومخالفة سياسات الجودة ومكافحة العدوى، وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة، وذلك بعد العرض على الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فأمر بغلق المركز لتعدد المخالفات.

فقد قام الدكتور حامد محمود، مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع إدارة الجودة ومكافحة العدوي برئاسة الدكتور الهيثم عبدالمجيد، وتم إعداد تقرير عن حالة المركز الطبي وفحص الشكاوى، وتم إعداد تقرير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

على جانب آخر، ترأس الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الاجتماع الذي نظمته إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، وذلك بحضور الدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والذي جاء حول متابعة أعمال التطوير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أساليب مكافحة العدوى، وذلك بحضور جميع الإدارات الفنية والإدارية المعنية بخطة مديرية الصحة بالغربية.

ناقش الاجتماع متابعة أعمال التطوير بالمستشفيات وتفعيل معامل الميكروبيولچي وكيفية توفير مستلزمات مكافحة العدوى وتطعيم الفريق الطبي، ووضع خطة عمل ومرور مستمر من إدارة العلاج الحر، وتفعيل مفرمة النفايات الخطرة وتغير سياسات الفصل، وتكثيف المرور على وحدات الرعاية الصحية، ومتابعة خطوط سير حالات الإصابة بفيروس "كوفيد- 19" بالمستشفيات ومدى مطابقتها.

كما ناقش معدلات العدوى بالمستشفيات، مع استمرار التدريب المكثف للفرق الطبية على طرق وأساليب مكافحة العدوى، حرصاً على أمن وسلامة الفرق الطبية.

ووجّه وكيل الوزارة بضرورة تكثيف الأعمال الإشرافية والمتابعة المستمرة لمطابقة مدى التزام المنشآت الطبية بمعايير مكافحة العدوى.

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