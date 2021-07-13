الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أشرف عطية: توفير كافة أوجه الدعم لبقاء نادى أسوان فى الدورى الممتاز

محافظ أسوان واللواء
محافظ أسوان واللواء أحمد سليمان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على اهتمامه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام مسيرة نادى أسوان الرياضى مع توفير كافة أوجه الدعم من أجل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الـ 7 المتبقية فى دورى الأضواء لضمان استمرار مسيرة النادى والبقاء في الدورى الممتاز الموسم القادم.


جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع اللواء أحمد سليمان رئيس النادى، حيث كشف اللواء أشرف عطية عن أنه تم عرض مشكلة الكهرباء باستاد أسوان الرياضى على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة، ولذا تم التنسيق لاستضافة استاد بتروسبورت للمباريات المتبقية في الدورى الممتاز لحين إنهاء صيانة شبكات الكهرباء باستاد أسوان.


ووجه محافظ أسوان شكره لإدارة النوادى بالقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة على الاستمرار في دعم مسيرة فريق كرة القدم بنادى أسوان، حيث تم الحصول على مزايا عديدة وخاصة في توفير الإقامة والإعاشة بأحد الفنادق المتميزة بالقاهرة لتخفيف أعباء ومشقة السفر على لاعبى الفريق والجهاز الفنى، مطالبًا من الفريق بضرورة التركيز في المرحلة القادمة لتحقيق النتائج المرجوة والتى تتناسب مع تطلعات الجماهير الأسوانية.

 

ومن جانبه وجه اللواء أحمد سليمان وأعضاء مجلس الإدارة الشكر لمحافظ أسوان على دعمه المستمر للنادى وحرصه على تحقيق الأهداف المنشودة وفى مقدمتها الاستمرار فى مسيرة دورى الأضواء باعتباره من أشهر الأندية الجماهيرية بالصعيد. 

 

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفي إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، قد قام بتكريم عدد من أسر شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة المصرية، كما شهد المحافظ المسيرة الشبابية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة أمام مبنى الديوان العام بمشاركة 500 شاب وفتاة وبحضور القيادات العسكرية والتنفيذية والشعبية.


وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية ثورة يونيو ودورها الفعال لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات لضمان توفير حياة كريمة وحاضر ومستقبل أفضل لجميع فئات الشعب المصرى الأصيل.

أسوان وزارة الشباب والرياضة محافظ أسوان وزارة الشباب الدوري الممتاز

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وائل لطفي

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