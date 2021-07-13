الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بمناسبتين مهمتين

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بذكرى استشهاد القديس أولمباس أحد السبعين رسولًا.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس أولمباس الملقب ببولس أحد السبعين رسولًا، هذا الرسول هو الذي خدم التلاميذ وحمل بعض رسائل بطرس الرسول إلى الأمم ودخل معه رومية وكرز بها وعلم ورد كثيرين ولما استشهد القديس بطرس كان هذا الرسول هو الذي أنزله عن الصليب وكفنه ونقله إلى بيت أحد المؤمنين، فسعي به بعضهم لدى نيرون الملك الظالم أنه من تلاميذ بطرس فاستحضره وسأله عن ذلك فاعترف وأقر بالسيد المسيح أنه الإله الحق فعذبه نيرون عذابًا أليمًا، ثم سأله "أي ميتة تريد أن تموت بها؟" فأجابه القديس:"أريد أن أموت من أجل المسيح وكفى، فأمر الملك بضربه وصلبه منكسًا مثل معلمه، ففعلوا به كذلك ونال إكليل الشهادة".

كما تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس اليوم أيضًا، بذكرى استشهاد القديسة ثاؤدوسية ومن معها.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهدت القديسة تاؤدوسية والدة القديس أبروكوبيوس واثنان معها من الأمراء واثنتا عشرة امرأة  وذلك أن تاؤدوسية هذه لما سمعت أن ابنها قد صار مسيحيًا، وأن الملك عاقبه كثيرًا حتى أشرف على الموت ذهبت إليه لتراه، فوجدت أنهم قد استحضروه من السجن وأنه قد شفي من جميع جراحاته فتعجبت ومن معها وصاحوا جميعًا: "نحن مؤمنون بإله أبروكوبيوس"، فأمر الملك بقطع رءوسهم جميعًا ونالوا إكليل الشهادة.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية استشهاد القديس اولمباس أحد السبعين رسولا استشهاد القديسة ثاؤدوسية ومن معها

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