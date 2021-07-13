محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بوفد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، الذي يزور المحافظة لمعاينة مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، بحضور المهندسة مني محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإنشاء وحدات سكنية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الزملوط أنه تمت مناقشة موقف المواقع التي يشملها المشروع، والذي يضم إنشاء عمارات سكنية بمركزي الخارجة والداخلة ومنازل ريفية بقري مراكز الخارجة والداخلة وباريس وبلاط، لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وفي سياق آخر، قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نقل جميع مخازن الخردة خارج الكتل السكنية، وذلك حفاظًا علي سلامة المواطنين ومنع تلوث البيئة والحد من الإزعاج داخل المناطق السكنية، وتكليف رؤساء الأحياء بتحرير مخالفات للقائمين بتجميع المخلفات المنزليه عدا شركات النظافة المتعاقدة علي نظافة المدن.

وفي نفس السياق، قامت اليوم، لجنة برئاسة الأستاذ سيد محمود سكرتير عام محافظة الوادي الجديد المساعد، والمهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الخارجة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمرور علي مخازن الخردة غير المرخصة بمدينة الخارجة، وتم تنفيد الإزالة لمخزنين مخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي سياق آخر، صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بأنه في إطار خطة رصف قري المراكز التي تنفذها المحافظة تم الانتهاء من أعمال الرصف بعدد من قري مركز الخارجة، وذلك بتكلفة تقدر ب١٨.٥ مليون جنيه.

وأوضح المهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من رصف طرق قرية ناصر الثورة على مرحلتين بطول ٤.٥ كم، كما يجري حاليًا العمل برصف شوارع قرى كل من صنعاء وبولاق والمنيرة بطول ٢ كم بكل منهم.