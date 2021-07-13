«الهجرة» تنظم زيارة لوفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي لقاعدة رأس التين البحرية

نظّمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج زيارة لوفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي إلى قاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS".

بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "سادة البحار" الذي يستعرض الجهود التي بذلتها القيادة العامة للقوات المسلحة على مدى السنوات الماضية من أجل تطوير القوات البحرية، وكذا الارتقاء بقدرات القوات البحرية المصرية من خلال إدخال وحدات بحرية جديدة ومتطورة إلى الخدمة، فضلا عن التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات البحرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، من أجل رفع الكفاءة القتالية لأفراد القوات البحرية وفقاً لأعلى المعايير.



من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن فخرها ببدء الفعاليات الخاصة بالنسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور.. NOSTOS" بالقاعدة البحرية بالإسكندرية، وأضافت السفيرة نبيلة مكرم حرص الوزارة على وجود مثل هذه الزيارة ضمن الفعاليات اعتزازا بالبحرية المصرية، مشيرة إلى أن القوات البحرية المصرية تحقق المزيد من النجاحات في ظل رؤية القيادة السياسية من خلال تطويرها لتظل مصنفة ضمن أقوى البحريات على مستوى العالم.

وعلى هامش الزيارة قام الوفد بجولة تفقدية لحاملة الطائرات من طراز ميسترال "جمال عبد الناصر" وعدد من الوحدات المنضمة حديثاً للقوات البحرية، وأعربوا عن سعادتهم بقدرات القوات البحرية وإمكانياتها لحماية كافة السواحل المصرية وكذا الإمكانيات الهائلة لأفراد البحرية المصرية وقدرتهم على قيادة وحدات عظيمة بتكنولوجيا هائلة.