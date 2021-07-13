دار كيان تفوز بجائزة النشر التشجيعية بمعرض القاهرة للكتاب

علمت “الدستور”، من مصادر موثوق بها ان دار كيان دار كيان للنشر والتوزيع حصلت على جائزة أفضل دار نشر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ٥٢ النشر لعام 2021.

جائزة أفضل جناح تمنح سنويًا لإحدى دور النشر الجديدة، بهدف التشجيع لشباب الناشرين الجدد الذين لم يمر على قيدهم فى الاتحاد أكثر من 10 سنوات.

دار كيان

يذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب قد أعلنت فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في 1 مارس الماضي ولمدة شهر كامل، وانضوت المسابقات علي 11 فرعًا 9 منها للكبار في مجالات: الرواية - القصة القصيرة - شعر الفصحى - شعر العامية - المسرح - النقد الأدبي - الدراسات الإنسانية - الطفل - الكتاب العلمي، و 2 منها للشباب تحت سن 35 في مجالي: الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية، إضافة إلى 4 جوائز أخرى تمنح مناصفة من الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.

شروط التقديم للجوائز

وكانت شروط التقدم للجائزة أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، وأن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020، ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويوقع المتقدم إقرارًا بأن العمل المُقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات الماضية، على ان يتم الإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز في حفل معرض القاهرة الدولي للكتاب (52).

دار كيان

ومن المقرر أن تعلن الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جوائز مسابقات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، بعد قليل، بقاعة المنارة محور المشير، بجوار مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

دار كيان

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

دار كيان

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركن خاص وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهاً بحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.