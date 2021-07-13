ضبط صاحب محل تجارى تعدى على أفراد حملة تموينية ببولاق الدكرور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب محل تجاري لاعتراضه وتعديه على لجنة تموينية تابعة لإدارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، حال قيامهم بالمرور وتفتيش المحلات التجارية تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الأضحى؛ لضبط الأسعار في الأسواق والمحافظة على أسعار السلع الغذائية وضبط محتكريها.

كانت البداية بتلقي المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام مالك محل تجاري بدائرة القسم باعتراض والتعدي على لجنة تموينية تابعة لإدارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أثناء مرورها في حملة مكبرة لضبط الأسعار تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الاضحى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة وأمكن ضبط صاحب المحل واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، وضبط 1324 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من أبرزها ضبط (2,37 طن "دواجن ومقطعاتها") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة.

وضبط (2٫13 طن "مقطعات دواجن") دون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط (1٫25 طن "لحوم مجمدة") دون مستندات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.

وضبط (20 طن "ملح طعام" معبأ داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الغربية.

وضبط (7,5 طن "مخللات" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي)، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "دون ترخيص" بمحافظة البحيرة.