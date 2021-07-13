الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب جامعة عين شمس يشاركون فى اللقاء القمي السابع

الدكتور محمود المتينى
الدكتور محمود المتينى

يشارك ٤ طلاب من جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب في اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، والذى تنظمه جامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وبأشراف عام الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب في الفترة ١٢-١٥/ ٧/ ٢٠٢١.

يهدف اللقاء لتنمية الوعي الثقافي وتوطيد أواصر الصداقة وتنمية الولاء والانتماء بين الطلاب، بالإضافة إلى اكتشاف النابغين والمتفوقين علميا وثقافيا واجتماعيا والمتميزين في الأنشطة الطلابية وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر أن تشهد الفعاليات إقامة ملتقي هام لرؤساء ونواب رؤساء اتحادات الطلاب بالجامعات وعقد  لقاءات مفتوحة معهم للتعرف على أفكارهم وخطط الأنشطة المقبلة وتفعيل دور الاتحادات الطلابية لخلق قيادات واعية لخدمة الوطن.

ومن ناحية أخرى تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية الدولية للأورام المؤتمر الدولي العاشر لأورام الجهاز الهضمي والكبد والمسالك البولية في الفترة ١٥،١٦ يوليو، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز الأبحاث بكلية طب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام، أن المؤتمر هذا العام يناقش أكثر من ٢٠٠ ورقة علمية في ١٠ محاور مختلفة من بينها علاج وجراحة الأورام وجراحات أورام المسالك البولية والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية الحيوية والتحاليل والفحوصات الجينية.

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