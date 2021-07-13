موريتانيا: تلقى 167 ألف شخص الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تلقي 166 ألفًا و918 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد.



وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن 768 شخصًا تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم 127 شخصًا تلقو الجرعة الثانية من اللقاح، مشيرة إلى أن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى.



من جهتها، أوضحت الحكومة الموريتانية أنه تمت حتى الآن تعبئة نصف مليون جرعة من اللقاح، كما أن الجهود متواصلة لجمع اللقاح حتى يصل إلى 2 مليون و200 ألف لقاح ضمن خطة تطعيم 63% من السكان البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين شخص.



ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الإصابات في البلاد 21 ألفًا و765 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 495 حالة، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 20 ألفًا و314 متعافٍ.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 2. 187 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 44. 3 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و244 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و39 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و440 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرًا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.