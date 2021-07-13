محافظ الغربية يوجه بزيادة الكميات المعروضة من اللحوم بالمنافذ

وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بزيادة الكميات المعروضة من اللحوم بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لسد احتياجات المواطنين من اللحوم المبردة والبلدية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتوفير السلع بأسعار ميسرة للجمهور، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأوضح الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، أن المنافذ خاضعة لإشراف الجهات الرقابية على مدار الساعة، لافتًا إلى أن اللحوم متوفرة بكميات كبيرة، وأن المنفذ مفتوح يوميًا لاستقبال المواطنين.

وأضاف الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، أن أسعار اللحوم تبدأ من 90 جنيهًا للحوم المبردة و100جنيه للبقري الصغير و100 جنيه للضاني.

وأعرب المهندس عمرو السعيد مراد مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية، عن وضع خطة متكاملة للدفع بكميات كبيرة من اللحوم حتى الساعات الأولى من صباح عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن عدد المنافذ التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة الغربية 8 منافذ سلع غذائية، بالإضافة إلى منفذ بالمديرية لحوم حية وسلع غذائية.

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، الاجتماع اليومي لوحدة حياة كريمة، لمناقشة الموقف الجاري لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بمركز زفتى، وذلك بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد وأعضاء الوحدة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف المشروعات الجاري العمل بها، حيث وصلت نسبة التنفيذ في الصرف الصحي ٤٣٪؜، مياه الشرب ٤٥٪؜، الغاز الطبيعي ٥٪؜، التربية والتعليم ٥٪؜، والري والموارد المائية ١٥٪؜.

كما ناقش المحافظ مع أعضاء الوحدة الموقف التنفيذي لعدد ٤٧٢ مشروعًا يتم تنفيذها في مركز زفتى بإجمالي تكلفة ٢. ٣ مليار جنيه لخدمة ٥٩٩ ألف نسمة.