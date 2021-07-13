الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق معملين للتحاليل والتحفظ على أدوية جدول فى حملة لحماية المستهلك ببنى سويف

الحملة
الحملة

تواصل لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة.

وتضم اللجنة في عضويتها: الرقابة التموينية جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين الصحة، الطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف السكرتير العام المساعد على حملة رقابة تموينية وصحية مفاجئة بدائرة مركز ومدينة أهناسيا، شملت محال تجارية ومطاعم ومحلات بيع لحوم وجزارة ومراكز ومنشآت طبية، والتي أسفرت عن غلق معملين للتحاليل الطبية "دون ترخيص"من الجهات المختصة ومحضرين لعيادة خاصة ومركز علاج طبيعي لمخالفة اشتراطات الترخيص، والتي تمثلت في وجود غرفتي عمليات "غير مرخصة"، وتم غلقهما وتشميعهما بالشمع الأحمر علاوة على سوء تخزين أدوية، والتحفظ على أدوية مدرجة ضمن جدول الأدوية المخدرة.

بالإضافة إلى محضرين لمستوصف خيري وعيادة خاصة لمخالفة اشتراطات الترخيص، وعدم إصدار إيصال مهن حرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تم تحرير 7 محاضر لمخالفات بمنشآت تجارية ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية، والتي تضمنت 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية سارية، ومحضرين لتدني مستوى النظافة، ومحضرا لحيازة لحوم "كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 54 كيلوجراما، ومحضرا لعدم الإعلان الأسعار، في حين تم تحرير أكثر من 120 محضر إشغالات متنوعة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة  تمهيداً لإحالتها إلى جهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وأشار"حمودة" إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، بالإضافة إلى الحملات التى تنفذها مديرية الصحة بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية على الصيدليات ومخازنها، فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

شارك في الحملة المحاسب نشأت معبد رئيس مركز ومدينة اهناسيا، وأحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، والعقيد عمرو عبدالعزيز مدير شرطة المرافق، ومسئولو التموين ومباحث التموين والطب البيطري ومراقبة الأغذية والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالصحة.

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بني سويف مباحث التموين حماية المستهلك السلع التموينية الطب البيطري شرطة المرافق محافظة بني سويف

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

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