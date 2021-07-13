الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتابع انتظام العمل داخل إدارات خدمة المواطنين

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، لمتابعة انتظام سير العمل داخل إدارات خدمة المواطنين بالمحافظة، بحضور متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين، ومسئولي الإدارة.

وأوضح نائب المحافظ أن الاجتماع تناول مناقشة معدلات أداء العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء من خلال تناول مؤشرات الأداء لكل قطاعات المحافظة، والوقوف على أكثر الجهات في معدلات الاستجابة، وأقلها استجابة، موجها بضرورة المتابعة اليومية وحل جميع الشكاوى الجارية والتواصل المستمر مع رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية لتلافي أية عوائق تحول دون تحقيق أعلى معدلات للعمل .

واستمع "القاضي" إلى عرض حول الموقف من معدلات أداء العمل الخاص بالغرفة المركزية لتلقي شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة" بمحافظة سوهاج، مؤكدا على الاستجابة الفورية والتواصل الفعال مع المواطنين، والتنسيق المستمر مع الوحدات المحلية، والعمل على حل كافة الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين، والحفاظ على مستوى الأداء المتقدم للمحافظة في نسب إنجاز العمل سواء فيما يتعلق بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو العمل داخل الإدارات بشكل عام.

 ووجه نائب المحافظ في نهاية الاجتماع بالمرور الدوري لمتابعة جميع إدارات خدمة المواطنين بالمحافظة؛ للوقوف على أي أوجه القصور، والعمل على تلافيها، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتحسين معدلات أداء العمل.

فيما تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، موقع حريق معرض مستلزمات وتجهيز العرائس بمدينة طهطا، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، حيث عاين المحافظ الآثار الناجمة عن الحريق، والتقى المتضررين من الحادث واستمع إلى مطالبهم وشكواهم.

وأكد محافظ سوهاج على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والوقوف يدا بيد مع جميع المتضررين من الحريق، حتى حصولهم على التعويضات المناسبة، ومساعدتهم في إعادة تشغيل المعرض، موجها مسئولي مركز ومدينة طهطا بسرعة رفع المخلفات والآثار الناجمة عن الحريق، عقب انتهاء معاينات وتحقيقات النيابة، بالإضافة إلى تمهيد الموقع ورفع كفاءته في أسرع وقت.

ووجه "الفقي" التضامن الاجتماعي، والوحدة المحلية بطهطا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وصرف التعويض المقرر من التضامن الاجتماعي، والمقدر بعشرة آلاف جنيه لكل متضرر، لافتا إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومجلس الوزراء لصرف تعويض استثنائي للمتضررين، بما يتناسب مع حجم الخسائر.

واستمع " الفقي " خلال جولته من أصحاب المعرض لملابسات الحادث، وتعرف على مطالبهم، مؤكدا أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم والوقوف بجانبهم حتى يستطيعوا إعادة تشغيل المعرض مرة أخرى.

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وائل لطفي

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