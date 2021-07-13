الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعاون بين الإقليمي للطاقة وIRENA لبحث مشاركة المرأة في تحديات قطاع الطاقة

الطاقة
الطاقة

ينضم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) لدعم جمع البيانات وتحليلها حول مشاركة الإناث في الطاقة المتجددة مع التركيز على الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في عام 2015، سيدعم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) نشر المسح الجنساني "للطاقة الشمسية الكهروضوئية" الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحصول على مزيد من الرؤى من المنطقة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في تحديات قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحلول المحتملة لتحسين التنوع بين الجنسين.

ويدعم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) نشر الاستبيان في محاولة للاستفادة من البيانات المصنفة حسب الجنس في مجالات الطاقة المستدامة، والطاقة الشمسية على وجه الخصوص، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويؤمن بأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال الطاقة المستدامة، سوف يسرع من تقدم البلدان في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة وتوفير وتأمين أنظمة طاقة مستدامة للأجيال القادمة.

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA المركز الإقليمي للطاقة وكفاءة الطاقة

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