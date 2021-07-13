الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

رئيس اتحاد كتاب داغستان: مصر مهمة وملهمة لكل شعوب العالم الإسلامي

الفاعليات الثقافية
الفاعليات الثقافية بمعرض القاهرة الدولي

أكد "محمد أحميدوف" رئيس اتحاد كتاب داغستان، أن مصر دولة مهمة وملهمة لكل شعوب العالم الإسلامي خصوصًا شعب بلاده، معبرًا عن سعادته بزيارة مصر والمشاركة في الفعاليات الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ52 ولقائه بالمسئولين المصريين والكتاب والمثقفين.


وقال أحميدوف، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر لها مكانة كبيرة جدًا لدى شعب داغستان، مشيدًا بدور الأزهر الشريف في دعم الثقافة الإسلامية والعربية ودوره العالمي في نشر التنوير ودعم الشعوب الإسلامية المختلفة بالعالم.


وأشار إلى مكانة تاريخ وحضارة مصر في التاريخ الإنساني، مضيفًا أن طلبة المدارس في داغستان تدرس تاريخ مصر وأن كل مواطن في بلاده يحلم بزيارة مصر ومشاهدة المساجد التاريخية العظيمة بها وخاصة المسجد الأزهر الشريف.


وأوضح أحميدوف أنه خلال زيارة وفد اتحاد الكتاب في داغستان لمصر قاموا بزيارة أغلب الأماكن التاريخية، وكذلك عقد لقاءات مهمة مع ممثلي الحكومة المصرية ولقاء الكتاب والمفكرين والمثقفين المصريين في مواقع مختلفة خاصة وزارة الثقافة المصرية.

وأشار إلى توقيع بروتكول تعاون بين اتحادي كتاب داغستان ومصر برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، وأنه تم التوافق على تبادل الزيارات وتنشيط حركة الترجمة بين الجانبين، والحرص على ترجمة الأعمال الأدبية المصرية سواء للغة الروسية أو الداغستانية.


ونوه إلى أنه تم توجيه دعوة لاتحاد كتاب مصر وممثلي المجتمع المدني لزيارة داغستان للمشاركة في "مهرجان رسول حمزاتوف"، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على ميلاده وهو شاعر داغستاني وروسي مهم، وقد سبق وأن قام بزيارة مصر، معبرًا عن أمله أن تكون زيارته واتحاد وفد الكتاب الداغستاني بداية لتفعيل العلاقات الثقافية بين مصر وداغستان وحركة الترجمة بين البلدين.


يذكر أن وفد الكتاب الداغستاني الذي جاء للقاهرة برئاسة "محمد أحميدوف" رئيس اتحاد كتاب داغستان، وصاحب لقب الشاعر الذهبي في داغستان، وهو أيضًا عضو اتحاد كتاب روسيا والحائز على لقب شاعر الشعب، يضم أيضًا الشاعر والمترجم "مراد أحميدوف" رئيس تحرير جريدة أدب داغستان المخصصة لأدب الطفل، وكذلك "جميلة كوربانوفا"، مديرة متحف رسول حمزاتوف الأدبي. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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