كمسرى يصفع مواطنًا أمام ابنته بسبب التذكرة.. القصة كاملة (فيديوجراف)

شهد قطار «القاهرة - طنطا» أحداثا مؤسفة تجسدت في اعتداء كمسري على مواطن، إذ كشف مقطع فيديو أن الاعتداء جاء بسبب عدم دفع المواطن لقيمة التذكرة.

حاولت ابنته دفع قيمة التذكرة للكمسري إلا أنه رفض وطالب المواطن بالدفع.

السكة الحديد قررت إيقاف الكمسري لحين انتهاء التحقيق في الواقعة، مؤكدة أنه «ليس من حق أي كمسري الاعتداء بالضرب أو الاعتداء اللفظي على ركاب القطارات، وليس له سوى تحصيل الغرامة المالية وفي حال امتناع الراكب عن ذلك يتم تسليمه للشرطة»

مصادر بالسكة الحديد كشفت أن العقوبة المنتظرة هي الوقف عن العمل وخصم راتب 3 أشهر.