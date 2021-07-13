الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الدفاع يلتقي نظيره الصربي ويوقعان بروتوكول تعاون بالمجال العسكري

وزير الدفاع يلتقي
وزير الدفاع يلتقي تظيره الصربي

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور نيبوشا ستيفانوفيتش، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على هامش عقد الإجتماع الثالث عشر للجنة التعاون العسكرى المصرية الصربية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وزير الدفاع يلتقي تظيره الصربي 

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كما تم توقيع بروتوكول تعاون فى المجال العسكري بين الجانبين.

وأكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية صربيا، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

وزير الدفاع يلتقي تظيره الصربي 

من جهته، أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير دفاع جمهورية صربيا بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والملحق العسكري لجمهورية صربيا بالقاهرة.

 

 

 

وزير الدفاع يلتقي تظيره الصربي 
وزير الدفاع يلتقي تظيره الصربي 
وزير الدفاع يلتقي تظيره الصربي 
وزير الدفاع يلتقي تظيره الصربي 
وزير الدفاع يلتقي تظيره الصربي 
وزير الدفاع يلتقي تظيره الصربي 
وزير الدفاع يلتقي تظيره الصربي 
وزير الدفاع يلتقي تظيره الصربي 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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