حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2021.. آخر الأخبار

حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2021.. حالة من الجدل اثيرت على منصات السوشيال ميديا وذلك عقب ما تم تداوله صباح اليوم الثلاثاء عن تسريب مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية.

حقيقة تسريب امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة

امتحن الطلاب صباح اليوم مواد الألماني والفرنسي والايطالي، وتم تداول امتحان الفرنساوي صباح اليوم على الجروبات الخاصة بالتليجرام وكان ذلك عقب بدء اللجنة بحوالي نصف ساعة حيث تم تداولها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة سواء كانت فيس بوك أو واتس آب أو تليجرام، ولكن سرعان ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة تداول وتسريب الامتحان، حيث أكدت الوزارة خلال تصريحات صحفية لها أن ما يحدث ليس تسريب ولكنه تداول من داخل اللجنة ويتم ضبط الغشاشين ومن قاموا بتداول الامتحان من اللجنة، وأشارت الوزارة خلال تصريحاتها أن التسريب يعنى انتشار الامتحان قبل بدء اللجنة.

فى سياق متصل علق محمد إبراهيم معلم اللغة الفرنسية، على شكاوى طلاب شعبة الأدبي بالثانوية العامة على صعوبة امتحان اللغة الفرنسية اليوم الثلاثاء.

ويقول محمد إبراهيم معلم اللغة الفرنسية فى تصريح لـ"الدستور": "امتحان اللغة الفرنسية لشعبة أدبي اليوم في مستوى امتحان اللغة الفرنسية لشعبة علمي أمس".

وأضاف خلال تصريحاته: نفس أسئلة الفهم كانت موجودة في الامتحانين لذلك الطالب الفاهم هو الذي سيقول عن الامتحان سهل أما الطالب الحافظ هو الذي يستصعب الامتحان.

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وعن مادة اللغة الفرنسية واسئلتها فقد قال طلاب الشعبة الادبية أن الامتحان جاءت به بعض النقاط الصعبة ولكن مجمل الامتحان سهل، بينما قال طلاب الشعبة العلمية خلال امتحانهم بالأمس أن امتحانهم كان سهل ومن الكتاب المدرسي ولا مشكلة فيه، مؤكدين أنه جاء أسهل من مادة اللغة الالمانية والايطالية والاسبانية، وأضاف الطلاب خلال تصريحات لـ “الدستور” أنهم يتمنوا أن يكون باقى مستوى الامتحانات على هذا المستوى دون حدوث أى مشاكل وأن تكون جميع الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي، مؤكدين أن الامتحانات الخاصة باللغة الاجنبية الثانية قد رسمت الفرحة على وجوههم بدلا من امتحانات اللغة العربية التى احزنتهم فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة.