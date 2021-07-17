الأعمال الكاملة للباحث السورى فراس السواح الأعلى مبيعا بمعرض الكتاب

خلال مشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ ضمن دور النشر العربية٬ تصدرت الأعمال الكاملة للمفكر والباحث السوري فراس السواح٬ وعلى رأسها كتابه الأحدث "عبادة الأحجار عند الساميين وأصل الحجر الأسود"٬ والموسوعة العالمية المعنونة بــ"شعوب وثقافات وحضارات العالم من ظهور الإنسان حتى الحرب العالمية الأولى"، ومشاركته في "الموسوعة" للدكتور حسام حسن غازي، قائمة الأعلى مبيعًا في دار التكوين السورية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ولاقت الأعمال الكاملة للمفكر فراس السواح إقبالاً ملحوظًا من القراء حتى أنها شارفت على النفاذ من جناح دار التكوين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتضم أعمال "السواح الكاملة": مغامرة العقل الأولى ــ ملحمة جلجامش ــ لغز عشتار.. الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة ــ الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم: هل جاءت التوراة من جزيرة العرب؟ ــ دين الإنسان: بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني ــ جلجامش: ملحمة الرافدين الخالدة ــ الأسطورة والمعني: دراسات في الميثولوجيا والديانات المشرقية ــ آرام دمشق وإسرائيل: في التاريخ والتاريخ التوراتي ــ كتاب التاو تي تشينغ: إنجيل الحكمة التاوية في الصين ــ الرحمن والشيطان: الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات المشرقية ــ تاريخ أورشليم والبحث عن مملكة اليهود ــ مدخل إلي نصوص الشرق القديم ــ الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهودية ــ موسوعة تاريخ الأديان في خمسة مجلدات ــ طريق إخوان الصفا المدخل إلي الغنصوية الإسلامية ـ الإنجيل برواية القرآن ــ ألغاز الإنجيل ــ أساطير الأولين: القصص القرآني ومتوازياته التوراتية ــ الله الكون والإنسان: نظرات في تاريخ الأفكار الدينية ــ فصول من الفلسفة الصينية مع النص الكامل لكتاب الحوار لكونفوشيوس وكتاب منشيوس.

نظرة على "عبادة الأحجار عند الساميين وأصل الحجر الأسود"

يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أقسام: الأول يحمل عنوان الكتاب "عبادة الأحجار"٬ ويقع في نحو مئة صفحة٬ عمل فيه "السواح" على استقصاء رمزية حجر الكعبة الأسود٬ ودواعي تقديسه قبل الإسلام وبعده٬ وبما أن الحجر المقدس ليس ظاهرة منعزلة في تاريخ الدين٬ فقد تتبع "السواح" أصوله في ثقافة الشرق القديم لا سيما ثقافة الساميين التي تنتمي إليها ثقافة الجزيرة العربية، ثم تتبع هذه الظاهرة صعودا في الزمن نحو البدايات الأولى للدين في العصر الحجري.

أما القسم الثاني في كتاب "عبادة الأحجار عند الساميين وأصل الحجر الأسود"٬ والمعنون بــ"إسرائيليات" يحتوي على دراستين طويلتين كتبهما "السواح" باللغة الإنجليزية٬ الأولى بعنوان: "أورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ"٬ وقد نشرت في كتاب من تحرير الباحث الأمريكي تماس .ل. تومبسون عام 2003.

والثانية بعنوان "البقية الثانية ونشوء الديانة اليهودية"٬ وقد نشرت في كتاب من تحرير الباحث البريطاني كيث وايتلام عام 2013 وشارك في مواد هذين الكتابين مؤرخون وآثاريون من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

أما القسم الثالث فمعنون بــ"متفرقات" ويحتوي علي عدد من الدراسات نشرت في الصحافة الورقية أو الألكترونية٬ أو ألقيت كمحاضرات داخل سورية وخارجها٬ أو قدمت إلى ندوات دولية كأوراق عمل٬ وقد أرتيت ــ بحسب المفكر فراس السواح ــ نشرها لتعميم الفائدة بدل إبقائها حبيسة في أرشيفي.

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