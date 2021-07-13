صك الأضحية وزارة الأوقاف 2021.. إليك أبرز المعلومات

صك الأضحية وزارة الأوقاف 2021.. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ كثير من المواطنين المسلمين في الاستعداد للقيام بشعيرة التضحية والفداء اقتداء بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لبث روح التعاون والإيثار والتعاطف بين جميع المسلمين، وزيادة روابط الأخوة والمحبة فيما بينهم.





صك الأضحية وزارة الأوقاف 2021





خلال الفترة الحالية بدأ كثير من المسلمين في البحث عن القيمة المالية للأضاحي المختلفة، التى يتم توفيرها من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك الجمعيات الخيرية في جميع نواحي الجمهورية، والتى تختلف أسعارها، لكن يزداد الإقبال على صك الأضحية لوزارة الأوقاف المصرية.





صك الأضحية وزارة الأوقاف 2021



فى 20 يوليو الجارى يستقبل ملايين المسلمين عيد الأضحى المبارك، مما أدى إلى الإقبال الكبير على شراء صك الاضحية من وزارة الأوقاف المصرية، والذى يتم توفيره بسعر يبلغ 2000 جنيه فقط، تم تحديدها بناء على بروتوكول مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، طبقا لأسعار الأبقار المستوردة بمبلغ يصل إلى 14 ألف جنيه للرأس الواحدة، حيث تعود كثير من المصريين شراء رأس ماشية وتوزيع الأضحية على سبعة أفراد.





صك الأضحية وزارة الأوقاف 2021





يصل سعر صك الأضحية لوزارة الأوقاف المصرية والذى يبلغ 2000 جنيه مصرى، حيث لم يشهد تغييرا كبيرا عن العام الماضي، كما تشهد أسعار الصكوك التابعة للجمعيات الخيرية المختلفة ثبات في الأسعار .



وزارة الأوقاف من جانبها أعلنت عن توفير صك الأضحية فى جميع فروع البنوك المصرية، بسعر ألفى جنيه بينما نجد فى بعض الأسواق الأخرى وأماكن شراء الاضاحى أسعار تصل إلى 3600 جنيه تبعا للتوعية المتوفرة والجهة التى تبيع الصكوك، وذلك في ظل الإختلاف الطفيف فى الأسعار.



قامت وزارة الأوقاف من جانبها بتوفير صك الأضاحى فى مختلف فروع البنوك المصرية بالمحافظات، وكذلك فى ماكينات وشركات الصرف الإلكترونى، بالإضافة إلى جميع مديريات الأوقاف بجميع محافظات الجمهورية، خاصة التى تشهد إقبالا كبيرا على شراء الصكوك ومنها البحيرة وبنى سويف والفيوم.



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وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المصرية تقوم بتوفير شراء صك الأضحية فى إطار التكافل الاجتماعي بين المسلمين خلال الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، واعتبارها فضيلة وشعيرة إسلامية.