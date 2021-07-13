ولاية ألمانية تفتح مراكز للتطعيم الفوري ضد فيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المحلية في ولاية سكسونيا الألمانية، عن أن مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالولاية ستفتح أبوابها أمام الراغبين في تلقي لقاح كورونا، دون تحديد موعد مسبق، وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء.

وقالت الوزيرة بيترا كوبينح، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع الحكومة المحلية: "ببساطة، يمكنكم الذهاب إلى مركز التطعيم وتلقي اللقاح هناك"، يشار إلى أنه قبل هذا القرار، كان يمكن الحصول على التطعيم دون موعد مسبق في فترات محددة بمراكز التطعيم.

وكانت سكسونيا هي الولاية الوحيدة في ألمانيا، في الآونة الأخيرة، التي لم تحقق نسبة 50% لمن تلقوا أول جرعة لقاح.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الثلاثاء، تلقى 49.9%، على الأقل، من الأشخاص على مستوى ألمانيا أول جرعة لقاح، وتلقى 40% منهم اللقاح بشكل كامل.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد-19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدء فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

