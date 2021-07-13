من هنا| الاستعلام عن نتيحة تمريض 2021 عبر موقع تكليف وزارة الصحة

شهد الموقع الإلكتروني الخاص بتكليف الأطقم الطبية من أطباء بشريين وتمريض وصيادلة وعلاج طبيعى وأطباء أسنان وفنيين صحيين، اقبالًا كبيرًا على مدار الساعات الماضية للاستعلام عن نتيجة تمريض 2021، حيث يختص الموقع بتكليف جميع التخصصات الطبية للعمل فى كافة الإدارات الحكومية والمستشفيات والإدارات الصحية بكافة المحافظات.

ما هو تكليف وزارة الصحة

تقوم وزارة الصحة والسكان، بتكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمعاهد والمدارس المسئولة عن تخريج هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بالجنسية المصرية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتم البت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية، وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن.

الاستعلام عن نتيجة تمريض 2021

تزايدت عمليات البحث عن نتيجة تكليف التمريض ومواقع عملهم، بالتزامن مع تخرج دفعات الطلبة والطالبات من مدارس ومعاهد وكليات التمريض بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال الموقع التالى http://mhealth.cu.edu.eg/.

موقع تكليف وزارة الصحة

يقدم الموقع الإلكترونى الخاص بالتكليف بوزارة الصحة والسكان، عدة خدمات للمترددين منها تكليف الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والتمريض لدفعة 2021، والمتقدمين للنيابات، وذلك بقطاعات الوزارة والوحدات الصحية فى القرى المصرية بالمحافظات ومراكز طب الأسرة والمراكز الصحية بالمدن والمستشفيات المختلفة ومراكز الأمومة والطفولة والمكاتب الصحية المتعددة.

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كما يتيح الموقع الإلكتروني الإستعلام عن نتيجة تكليف التمريض للعام الحالي، وذلك عن طريق إدخال الاسم والمجموع والمحافظة التابع لها، والأماكن المطلوبة وأماكن التوزيع، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات طبقاً للقرار الوزارى 440 لسنة 2021.