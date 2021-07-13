وفاة الفنان كريم صبري غرقا؟ إليكم القصة كاملة

تداولت مواقع إخبارية خبر وفاة شقيق الفنان رامي صبري، فيما أرجعت المصادر السبب إلى غرقه في ترعة المريوطية.

أول من كشفت عن خبر وفاة كريم صبري هي الفنانة شذى، وأكد رامي صبري الخبر سائلا متابعيه عبر إنستجرام الدعاء له.

أقيمت الجنازة عصر اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ودفن شقيق الفنان بمقابر الأسرة على طريق الواحات.

تحريات المباحث وأصدقاء الراحل كشفوا عدة مفاجآت عن وفاته، فالموزع محمد وحيد قال إن كريم صبري له ألبوم جديد كان قد انتهى من إعداد 90 في المائة من أغاني الألبوم.

وكشف “وحيد” أن كل المشاركين في الألبوم قرروا استكماله لتحقيق حلم الراحل.

في السياق؛ كشفت تحريات المباحث تفاصيل جديدة عن وفاة الفنان الراحل.

أكدت المباحث أن التحريات كشفت عدم وجود شبهة جنائية في الغرق الشاب صاحب الـ٣٤ عاما.

وأوضحت أن المتوفى لم يتحمل وجوده بمصحة لعلاج إدمانه الهيروين، فقرر الهروب في اليوم التالي لوصوله إلى المصلحة وتبعه أحد أفراد الأمن، إلا أنه أسرع بالقفز في مجرى ترعة المريوطية ليلقى حتفه غرقا.

تم انتشال الجثة وإيداعها المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، أصدرت النيابة العامة تصريحا بدفن الفقيد.