الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تزامنًا مع مبادرة الدولة لعلاجه.. كل ما تريد معرفته عن «الضمور العضلي»؟

ضمور عضلى
ضمور عضلى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي بالمجان، على مدار اليومين الماضيين، مؤكدة أنه تم تخصيص 24 مركزًا لاستقبال الحالات وتقيمها، بالإضافة إلى 3 مراكز لصرف العلاج للمرضى بعد تقيمهم وتصنيفهم.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم اطلاق مبادرة من أجل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتقديم العلاج بالمجان، وتستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لحماية الأطفال من مسببات الإعاقة.


وفي ذلك السياق ترصد الدستور ابرز تفاصيل عن مرض ضمور العضلات.
- ما هو ضمور العضلات؟
هي حالة صحية تتسبب في نقص الكتلة العضلية بالتدريج الأمر الذي يلحق الضرر بالجسم من عدة نواحي.

- أعراض ضمور العضلات
تعتمد الأعراض الظاهرة على مريض ضمور العضلات على حدة الحالة والسبب الرئيسي لها،
١- مشاكل وصعوبات في التوازن الجسدي.
٢- الشعور بضعف عام
٣- الشعور بأن حجم إحدى اليدين أو القدمين أصغر من الأخرى وبشكل ملحوظ.
٤- عدم القدرة على ممارسة الأنشطة البدنية لفترات مطولة من الوقت.

- أسباب ضمور العضلات

للجينات والوراثة دور كبير في الاصابة بضمور العضلات "الشوكي" هو مرض وراثي في المقام الأول، ويتسبب في خسارة الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة وفي ضمور النسيج العضلي.

ومن العوامل المهمة للاصابة هي سوء التغذية 
من الممكن أن تحفز نشأة وظهور مجموعة من الأمراض، بما في ذلك مرض ضمور العضلات.
مع التقدم في العمر يبدأ الجسم بإنتاج كميات أقل من البروتين والتي تساهم عادة في زيادة حجم العضلات والحفاظ على صحتها وعلى قوة النسيج العضلي ومع انخفاض كميات البروتينات في الجسم، تبدأ الخلايا العضلية بالتقلص في حالة تسمى ضمور اللحم، وعادة ما تسبب ظهور الأعراض التالية: مشاكل في الحركة، مشاكل في التوازن، مشاكل في الخصوبة.

قد تتسبب العديد من المشاكل العصبية بخلل في قدرة الأعصاب المسؤولة عن التحكم بحركة العضلات، وهو أمر يمنع انقباض العضلات وانبساطها بسبب عدم وصول أي إشارات عصبية إلى العضلات، ومع الوقت يتسبب هذا في ضمور العضلات.

جسد صحي وزارة الصحة اصابة طلاق وزارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

تفاصيل إطلاق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري 2021 «بمبلغ 100 مليار جنيه»

«التعليم» ترصد 27 حالة غش فى رابع أيام امتحانات الثانوية العامة

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

«الصحة» تتوقع موجة كورونا الرابعة في أكتوبر

حار وشبورة صباحا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

إخماد حريق هائل فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الأوتوستراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

صور

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 730 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

خبير أممى: الهدم الإسرائيلى المتكرر لممتلكات الفلسطينيين غير قانونى