تزامنًا مع مبادرة الدولة لعلاجه.. كل ما تريد معرفته عن «الضمور العضلي»؟

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي بالمجان، على مدار اليومين الماضيين، مؤكدة أنه تم تخصيص 24 مركزًا لاستقبال الحالات وتقيمها، بالإضافة إلى 3 مراكز لصرف العلاج للمرضى بعد تقيمهم وتصنيفهم.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم اطلاق مبادرة من أجل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتقديم العلاج بالمجان، وتستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لحماية الأطفال من مسببات الإعاقة.



وفي ذلك السياق ترصد الدستور ابرز تفاصيل عن مرض ضمور العضلات.

- ما هو ضمور العضلات؟

هي حالة صحية تتسبب في نقص الكتلة العضلية بالتدريج الأمر الذي يلحق الضرر بالجسم من عدة نواحي.

- أعراض ضمور العضلات

تعتمد الأعراض الظاهرة على مريض ضمور العضلات على حدة الحالة والسبب الرئيسي لها،

١- مشاكل وصعوبات في التوازن الجسدي.

٢- الشعور بضعف عام

٣- الشعور بأن حجم إحدى اليدين أو القدمين أصغر من الأخرى وبشكل ملحوظ.

٤- عدم القدرة على ممارسة الأنشطة البدنية لفترات مطولة من الوقت.

- أسباب ضمور العضلات

للجينات والوراثة دور كبير في الاصابة بضمور العضلات "الشوكي" هو مرض وراثي في المقام الأول، ويتسبب في خسارة الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة وفي ضمور النسيج العضلي.

ومن العوامل المهمة للاصابة هي سوء التغذية

من الممكن أن تحفز نشأة وظهور مجموعة من الأمراض، بما في ذلك مرض ضمور العضلات.

مع التقدم في العمر يبدأ الجسم بإنتاج كميات أقل من البروتين والتي تساهم عادة في زيادة حجم العضلات والحفاظ على صحتها وعلى قوة النسيج العضلي ومع انخفاض كميات البروتينات في الجسم، تبدأ الخلايا العضلية بالتقلص في حالة تسمى ضمور اللحم، وعادة ما تسبب ظهور الأعراض التالية: مشاكل في الحركة، مشاكل في التوازن، مشاكل في الخصوبة.

قد تتسبب العديد من المشاكل العصبية بخلل في قدرة الأعصاب المسؤولة عن التحكم بحركة العضلات، وهو أمر يمنع انقباض العضلات وانبساطها بسبب عدم وصول أي إشارات عصبية إلى العضلات، ومع الوقت يتسبب هذا في ضمور العضلات.