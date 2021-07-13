«الزراعة» توضح أعراض «سالمونيلا السمان» وكيفية الوقاية منها

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث صحة الحيوان، أعراض مرض "السالمونيلا" التي تصيب السمان وتظهر الأعراض بشكل واضح على الكتاكيت والصغيرة في الأسبوع الأول بعد الفقس ‘ذا كانت العدوى رأسية من الأمهات، وإذا كانت العدوى بعد الفقس فتظهر الإصابة في الأسبوع الثاني من التحصين.

الأعراض

وأوضحت الوزارة، في تقرير لهاـ أن المرض عبارة خمول في الطيور ووجود قشعريرة وتجمع حول مصادر الحرارة وانتفاش للريش وتورم للمفاصل، ووجود صعوبة في الحركة وامتناعها عن الأكل والشرب، وحدوث تشنج للكتاكيت عندما تقترب من النفوق إسهال أبيض أو مائل للاخضرار مع تلوث فتحة المجمع بمواد لزجة، ويصاحب المرض نقص في إنتاج البيض ونقص في معدل الخصوبة والفقس التهاب شديد بالمبيض وانخفاض أو توقف إنتاج البيض وعدم امتصاص كيس المح بشكل جيد.

الوقاية:-

التخلص من الطيور الهزيلة التي يحتمل أن تكون مصابة بالسالمونيللا والتخلص السليم من الطيور النافقة بعيدا عن مكان التربية.

-شراء الكتاكيت من أماكن ذات مصدر موثوق حتى تكون الأمهات سليمة

-التطهير الجيد في معامل التفريخ وتنظيف الأقفاص والأرضيات بشكل منتظم و تبخيرالبيض قبل التحضين باستخدام برمنجنات البوتاسيوم و الفورمالين

-حفظ الأغذية من القوارض وخصوصا الفئران والطيور المهاجرة لأنها غالبا ما تكون ناقلة للمرض والحرص على استخدام الأعلاف من مصادر جيدة

-اتباع كافة طرق الأمان الحيوي داخل المزارع

-يفضل استخدام برامج التحصين عند بداية دورة التربية

-استخدام اللقاحات للوقاية في مياه الشرب

العلاج:

لا يوجد علاج محدد يقضي علي ميكروب السالمونيلا نهائيا ولكن يمكن استخدام بعض المضادات الحيوية التي تقلل من نسبة النافق وبالتالي من الخسارة الاقتصادية ويتمثل العلاج الدوائى فى العزل الميكروبي لمسببات المرض بأخذ عينات من الطيور المصابة تؤخذ مسحات بطريقه خاصة لعزل وتصنيف هذه المسببات البكتيرية معمليا ثم إجراء اختبار الحساسية لمعرفة نوع المضادات الحيوية الأكثر فاعلية لعلاج المرض.