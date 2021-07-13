الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تبدأ فكرة مشروع عقاري ناجح؟.. خطوات تعرف عليها لزيادة دخلك

الاستثمار العقاري
الاستثمار العقاري

يعتبر الاستثمار العقاري من أكثر أنواع الاستثمارات الموجودة في عالم الاقتصاد التي تحقق الأرباح لأصحابها، ويقوم عدد كبير من المجتمع بالعمل في ذلك المجال، لزيادة دخلهم الأساسي، ولكن لا يعرف الناس أن العمل في المجال العقاري يعتبر من أكثر الأعمال تعقيدا وتداخلا، بسبب متغيرات ومعطيات السوق الاقتصادي بسبب عدم استقرار العملة في بعض الأحيان أو الأزمات التي تصيب المجتمع والعالم.

- نصائح للعمل في الاستثمار العقاري

و تقدم "الدستور" عدد من النصائح والخطوات اذا كنت تريد العمل في مجال الاستثمار العقاري.

- أنواع الاستثمار العقاري:
يجب أن يعرف الشخص الذي يريد العمل في مجال الاستثمار العقاري في البداية أنه نوعين وهما:
- النوع الأول طويل الأجل ويهدف إلى امتلاك الأراضي والوحدات بأنواعها، والتي يتوقع انتعاشها على مدى سنوات طويلة أو امتلاك عقارات تدخل عائد ثابت عن طريق تأجيرها واستثمارها.

- والنوع الثاني قصير الأجل ويهدف إلى بيع العقارات مباشرة بعد امتلاكها.

- دراسة السوق:
يحب دراسة السوق الاقتصادي بشكل جيد جدا، لمعرفة الخطوات الضرورية التي يجب اتباعها في عمليات البيع والشراء وتفادي الوقوع ف المخالفات والخسارة.

- الإلمام بالقوانين الخاصة بالاقتصاد:
يجب الإلمام بالقوانين الخاصة بالاقتصاد وقواعد الدولة التي يتم الاستثمار فيها، ومعرفة أشكال وأنواع العقود المستخدمة فى البيع والشراء.

- تحديد المنافسين:
يجب القيام بدراسة السوق جيدا وتحديد المنافسين، واختيار نموذج معين للأعمال العقارية التي يتم التميز فيها.

- بناء سمعة جيدة وقاعدة علاقات اجتماعية:
يجب بناء علاقات اجتماعية ناجحة مع الآخرين في جميع المجالات لتحقيق أرباح أكثر وسمعة جيدة.

- وضع أسعار جديدة:
يجب في البداية وضع خطة أسعار تنافسية تكون اعلى بقليل من سعر التكلفة حتى يتم جذب عدد كبير من الناس للشراء.

- وضع خطة جيدة للتسويق:

يمكن تحقيق أرباح أكثر اذا تم وضع خطة جيدة للتسويق بأكثر من طريقة وهي:
- التسويق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
- التسويق عن طريق الإعلانات المدفوعة في وسائل الإعلام. 

المشاريع الاستثمارية إجراءات دعم الاقتصاد نجاح المشاريع الاستثمارية الاستثمار العقاري التسويق العقاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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