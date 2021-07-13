ميركل: ألمانيا لن تجعل التطعيم ضد كورونا إلزاميًا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء إن ألمانيا لن تجعل التطعيم ضد مرض

كوفيد-19 إلزاميًا.

وأضافت أن حصول المزيد من الألمان على اللقاح والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والفحوص سيجنب البلاد موجة رابعة من الجائحة.

وقالت خلال مؤتمر صحفي "ليس لدينا نية للمضي في هذا الاتجاه، لن يكون التطعيم إلزاميًا".

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة، وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

و تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

و أضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

و في سياق متصل، يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.