موسكو تحذر واشنطن من إعادة تمركز القوات الأمريكية في أفغانستان

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن إعادة تموضع القوات الأمريكية في دول الجوار الأفغاني أمر غير مقبول بالنسبة لبلاده، مشيرًا إلى أن موسكو تحذر واشنطن من مثل هذه الخطوات.

وقال ريابكوف - في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" لسان حال الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء: "أود أن أسلط الضوء على عدم قبولنا بنقل الوجود العسكري الأمريكي الدائم إلى البلدان المجاورة لأفغانستان، لقد أخبرنا الأميركيين بهذا بشكل مباشر وصريح".

وأضاف: "أن نقل القوات الأمريكية إلى الدول المجاورة لأفغانستان سيغير الكثير في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة، ونحن نحذرهم من مثل هذه الخطوات" مؤكدًا أن بلاده والولايات المتحدة على اتصال وثيق بشأن الوضع في أفغانستان.

وقال بهذا الشأن:" نحن نناقش تبعات الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان مع الأمريكيين، وقد أنشأنا قنوات حوار معهم حول هذا الموضوع على مستويات مختلفة".



وتابع لافروف: "المبعوثان الخاصان الروسي والأمريكي إلى أفغانستان على اتصال وتفاعل وثيقين للغاية، كما أن القادة يبحثون هذا الموضوع بشكل دوري، أعني وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، أكد في وقت سابق أنه لا يجوز أن تتحول عملية سحب القوات الأميركية من أفغانستان إلى إعادة انتشار البنية التحتية العسكرية الأمريكية الأطلسية في دول آسيا الوسطى.

كما حذرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، من أزمة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان، بسبب تصاعد الصراع الذي يتسبب في زيادة المعاناة ونزوح المدنيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، في مؤتمر صحفي، في جنيف اليوم الثلاثاء، إن الفشل في التوصل لاتفاق سلام في أفغانستان ووقف العنف الحالي سيؤدي لمزيد من النزوح داخل البلاد وإلى البلدان المجاورة وخارجها.

وأوضح أن نحو 270 ألف أفغاني نزحوا داخل البلاد منذ يناير الماضي 2021 بسبب انعدام الأمن والعنف؛ ما رفع إجمالي عدد النازحين لأكثر من 3.5 مليون شخص، وأن العائلات التي أُجبرت على الفرار من منازلها في الأسابيع الأخيرة، اعتبرت أن تدهور الوضع الأمني السبب الرئيسي لفرارهم، وأبلغوا المفوضية وشركاؤها بحوادث ابتزاز من قبل الجماعات المُسلحة غير الحكومية ووجود عبوات ناسفة مُرتجلة على الطرق الرئيسية.