الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 عاطلين حاولوا ترويج مخدرات في مدينة نصر

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس 5 عاطلين لحيازتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات الي المعمل الكيمائي.

-  تفاصيل الواقعة

و تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة أثناء ركوبهم سيارة " قيادة وملك أحدهم"، وبحوزتهم (عدد كبير من الأقراص المخدرة – مبلغ مالي – 4هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

 وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

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وائل لطفي

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