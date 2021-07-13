غدًا.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي قرية الوفاء بسمالوط

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غداً الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الوفاء، التابعة مركز سمالوط شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 14 و15 يوليو الجاري، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الاطفال - الباطنة - الاسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا الى ان هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

كانت مديرية الصحة بالمنيا، قد قامت بتنظيم قافلة طبية علاجية لتقديم الخدمات الطبية لأهالي قرية الهمه بمركز مطاي، وذلك خلال يومي 12و13 من يوليو الجاري، وذلك في اطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف الدكتور محمد عمر مدير الإدارة الصحية بمطاي أن القافلة ضمت كافة التخصصات الطبية وتم خلالها الكشف على ما يقرب من 500 مواطن من أهالي القرية وصرف الأدوية لهم وتحويل بعض الحالات الجراحية إلى مستشفى مطاي العام، مشيرا إلي أن القافلة الطبية والتي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد عبد الرؤوف أن هذه الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبمتابعة الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا مشيرًا إلي اهتمام الدولة والمحافظة بصحة أهالي القري خاصة القرى الأكثر احتياجا حيث تم تنظيم العديد من القوافل الطبية لعدد كبير من قرى المركز تم خلالها الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج والأدوية بالمجان.