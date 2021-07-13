الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة أوراق 6 متهمين في أحداث عنف وقتل بقرية دلجا بالمنيا للمفتي

اعدام
اعدام

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين احمد الفقي، ومحمد صلاح، 6 متهمين منهم 3 متهمين حضوريا و3 غيابيا في أحداث عنف وشغب وقتل قبطي بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وقال مصدر قانونى إن المحكمة عاقبت أيضا 5 متهمين بينهم 2 حضوريا والباقين غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم فيما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد غيابيا وحضوريا في احداث شغب وعنف بقرية دلجا ومقتل قبطي يدعى اسكندر قوس صقر يومي 14 و15 من شهر اغسطس 2013 وحرق كنيسة دلجا والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب احداث فض اعتصامي رابعة والنهضة منتصف أغسطس من عام 2013.

وكانت المحكمة في الجلسة الماضية قد استمعت إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 48 متهما بينهم 20 محبوسين على ذمة القضية متورطين في قتل اسكندر قوس صقر امام كنيسة دلجا والتجمهر ومحاولة احراق الكنيسة يومي 14 و15 من شهر اغسطس 2013 ابان احداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وكانت النيابة العامة بالمنيا أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات اواخر 2015 وشمل امر الاحالة ان المتهمين ينتمون الى جماعة محظورة والتحريض على العنف والشغب والدعوة للتظاهر وتخريب منشآت كنسية وقتل قبطي دون وجه حق.

يذكر أن محكمة جنايات المنيا كانت قد أحالت امس الاثنين اوراق 3 متهمين الى فضيلة مفتي  الجمهورية لا خذ الرأي الشرعي في اعدامهم وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور اغسطس المقبل للنطق بالحكم على 76 متهما فى احداث مركز سما لوط شمال المحافظة  ابان احداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

جنايات المنيا إحالة 6 متهمين لمفتي الجمهورية أحداث عنف وقتل قبطي قرية دلجا مركز ديرمواس المستشار أشرف محمد علي

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