الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط والإدارة العامة للصيدلة والنقابة

توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، توقيع كلية الصيدلة بالجامعة برتوكول تعاون مشترك في مجال العمل الصيدلي.

وأوضح أن ذلك انطلاقا من حرص إدارة الجامعة على توقيع العديد من برتوكولات التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات والجامعات على المستوى المحلي والعالمي، بما يخدم عملية  البحث العلمي، والذي يجب أن يعود بالنفع على المجتمع في مختلف المجالات.

وقال الدكتور أحمد عبد المولى عميد كلية الصيدلة، إنه تم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الإدارة العامة للصيدلة بأسيوط وبرتوكول تعاون آخر مع نقابة الصيادلة بأسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والدكتور علاء عرفات نقيب صيادلة أسيوط، والدكتور محمود عبد المطلب وكيل كلية الصيدلة لشئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان نبيل حسن وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رندا رفعت مدير إدارة الصيدلة بأسيوط، والدكتور حسن رفعت حسن مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية، ولفيف من أعضاء مجلس الكلية وذلك لفتح مجالات التعاون المشترك في مجال العمل الصيدلي.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى دعم و تعزيز أواصر التعاون و العمل المشترك مع كافة المؤسسات و النقابات الطبية والبحثية وفتح آفاق جديد في مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما يساهم في تحسين الرعاية الصحية للمجتمع، وعلى المنافسة في مجالات العمل الصيدلي على كافة المستويات وتطويرها وفق أحدث المستجدات في مجال العمل الصيدلي، إضافة إلى العمل على تنمية قدرات وخبرات الجيل الجديد من الصيادلة  قادر على المساهمة في التنمية محليا وعالميا.

توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
اسيوط شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجامعات وكيل وزارة الصحة بروتوكول تعاون نقابة الصيادلة تعاون مشترك الدكتور طارق الجمال البحث العلمي كلية الصيدلة التعاون المشترك الرعاية الصحية منظومة الدواء

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