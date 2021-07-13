مبادرة جديدة للتمويل العقاري.. بعائد متناقص 3% لمدة 30 عامًا (إنفوجراف)

أعلن البنك المركزي اليوم (الثلاثاء) عن إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقاري بعائد متناقص 3% لمدة 30 عامًا.

المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ويتم التمويل من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري.

تأتي إطلاق المبادرة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن، بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

شروط المبادرة:

الشروط العامة:

أن يكون المستفيد مصري الجنسية

إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة

أصحاب المعاشات بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل

تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي

أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن

السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها

عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة

إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة

شروط تنطبق على محدودي الدخل

الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري:

4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب

و6 آلاف جنيه للأسرة

تبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري

ويتم دفع 10% مقدمة

شروط تنطبق على متوسطي الدخل

الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري

10 آلاف جنيه للفرد الأعزب

و14 ألف جنيه للأسرة

15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة

إذا كان سعرها يصل حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى

20% دفعة مقدمة كحد أدنى

إذا كان سعرها يزيد عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه