الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

مبادرة جديدة للتمويل العقاري.. بعائد متناقص 3% لمدة 30 عامًا (إنفوجراف)

التمويل العقاري
التمويل العقاري

أعلن البنك المركزي اليوم (الثلاثاء) عن إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقاري بعائد متناقص 3% لمدة 30 عامًا.

المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، ويتم التمويل من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري.

تأتي إطلاق المبادرة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن، بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

شروط المبادرة:

الشروط العامة: 

  • أن يكون المستفيد مصري الجنسية
  • إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة
  • أصحاب المعاشات بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل
  • تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي
  • أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن
  • السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها
  • عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة
  • إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة

شروط تنطبق على محدودي الدخل

  • الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري:
  • 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب
  • و6 آلاف جنيه للأسرة
  • تبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري
  • ويتم دفع 10% مقدمة

شروط تنطبق على متوسطي الدخل

  • الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري
  • 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب
  • و14 ألف جنيه للأسرة
  • 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة
  • إذا كان سعرها يصل حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى
  • 20% دفعة مقدمة كحد أدنى
  • إذا كان سعرها يزيد عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه
إنفوجراف مبادرة التمويل العقاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

تفاصيل إطلاق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري 2021 «بمبلغ 100 مليار جنيه»

«التعليم» ترصد 27 حالة غش فى رابع أيام امتحانات الثانوية العامة

«الصحة» تتوقع موجة كورونا الرابعة في أكتوبر

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

سيدة «قطار منوف» تروي لـ«الدستور» كواليس اعتداء كمسري على رجل أمام ابنته

فتيات عن اتهام محامية وعصابتها بتسهيل الدعارة: حاولوا استغلالنا جنسيًا بإعلانات مزيفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

صور

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الموساد .. من هو "إيال هولتا" مستشار الأمن القومى الإسرائيلى الجديد؟

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى