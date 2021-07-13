فيتنام: الحصول على 1.5 مليون جرعة لقاح من أستراليا

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، أن أستراليا ستقدم 1.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، إلى البلاد، قريبا.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية، أن استراليا من المقرر أن تقدم اللقاحات وكذلك 40 مليون دولار أسترالي؛ للمساعدة في شراء اللقاحات عقب اجتماع بين نائب وزير فيتنام فام بينه مينه ووزير التجارة والسياحة والاستثمار الأسترالي دان تيهان.

وأكدت الحكومة الفيتنامية أنها ستتلقى دفعة إضافية بمليون جرعة من لقاح استرازينيكا من اليابان في يوليو الجاري.

يشار إلى أنه بدأ برنامج التطعيم المحلي في فيتنام - مارس الماضي - حيث اعتمد حتى الآن بشكل كبير على لقاح أسترازينيكا، وواجهت السلطات دعوات لإطلاقه بشكل أسرع.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن 3.8 مليون شخص فقط تلقوا جرعة واحدة من اللقاح حتى الآن في فيتنام، بينما تم تطعيم 280 ألفا و367 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

