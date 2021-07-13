الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطنة عُمان تسجل 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في عمان
كورونا في عمان

سجلت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، 982 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في السلطنة إلى 281 ألفا و54 حالة.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - إلى شفاء 1276 حالة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 260 ألفا و826 حالة، بنسبة تصل إلى 90.9 %، بالإضافة إلى تسجيل 37 حالة وفاة؛ ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2472 حالة بنسبة 1.2 %.
 
إصابات كورونا حول العالم
فيما وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 187 مليونا و238 ألفا و474 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و38 ألفا و886 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

«الصحة» تتوقع موجة كورونا الرابعة في أكتوبر

تفاصيل لقاء سامح شكرى مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية

رقمنة 65 مليون ورقة.. تفاصيل المشروعات الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة

اليوم.. صرف رواتب موظفى 18 جهة حكومية بالزيادة الجديدة

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

إعلان وهمي لطلب خادمات يكشف عن عصابة تستغل النساء جنسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

صور

جنازة شقيق رامى صبرى

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الموساد .. من هو "إيال هولتا" مستشار الأمن القومى الإسرائيلى الجديد؟

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى