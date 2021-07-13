تحصين كامل لأكثر من نصف البالغين بالاتحاد الأوروبي ضد كورونا

أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، تطعيم أكثر من نصف البالغين في الاتحاد الأوروبي بشكل كامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وقالت فون دير لاين - حسبما ذكرت وكالة "آكي" الإيطالية - إنه تم تسليم جرعات كافية لتطعيم 70% من البالغين في الاتحاد الأوروبي، داعية الدول الأعضاء إلى تسريع حملات التطعيم الوطنية لتحقيق هدف تحصين هذه النسبة من المواطنين.

ووصفت المسؤولة الأوروبية، التحصين ضد الوباء بالأمر المهم للبقاء في مأمن من المتحورات وتجنب موجة جديدة من العدوى.



اصابات كورونا حول العالم

فيما وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 187 مليونا و238 ألفا و474 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و38 ألفا و886 حالة.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.