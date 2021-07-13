الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الجيزة»: طرح لحوم بـ66 منفذاً متحركاً و61 فرعاً استهلاكياً استعداداً للعيد

منفذ لحوم
منفذ لحوم

أكد محيى إسماعيل مدير عام الرقابة في مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، أنه يوجد 66 منفذ متحرك، ونحو 61 فرع تابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تقوم بتوفير اللحوم بشكل يومي.

وقال إسماعيل لـ"الدستور"، إنه يتم المتابعة والمراقبة على جميع المنافذ من خلال إدارة التموين والطب البيطري وحتي الآن لم يتم رصد أي مخالفة أو شكوي.

وأضاف أنه يتم توفير وضخ اللحوم بشكل يومي ثابت بكميات وفيرة لتوفير احتياجات المواطنين خلال جميع أيام العيد، مشيرا إلى أن كل المنتجات الحيوانية موجود ولا يوجد أي مشكلة في الضخ.

وتابع إسماعيل أن إداردة التموين والطب البطري تقوم بالمتابعة والمراقبة المستمرة على المنافذ البالغ عددها 61 منفذ لمجمعات الأهرام، ويوجد عدد كبير من الشوادر.

من جانبه، أوضح محمد الشيمي صاحب منفذ الوطنية للإنتاج الحيواني بشارع العشرين بمحافظة الجيزة، أن معدلات الضخ في ازدياد خلال الموسم الحالي حيث يتم ضخ  15 عجل يوميا و نحو 20خروف يوميا.

وأضاف الشيمي، أن أسعار اللحوم السودانية الكندوز 90 جنيه، والضاني 110 جنيه، والبلدي 100 جنيها، مؤكدا أن الإقبال من جانب المستهلكين على اللحم الضاني والكندوز.

وأشار إلي نسبة التخفيضات تصل الي 40% من أسعار الأسواق، موضحاً أن فيروس كورونا أثر على سحب اللحوم، وبدء الوضع يتحسن تدريجيا خلال الفترة الحالية.

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراَ من الشركة المصرية لتجارة الجملة، يفيد بأن الشركة وفرت أكثر من 1500 رأس من الخراف المبردة و850 رأس من الخراف الحية و500 طن من اللحوم المجمدة، و1000 رأس سوداني وبرازيلي مجمد، و500 طن من الدواجن لضخها بالمجمعات الاستهلاكية التابعة لها.

وأضاف التقرير أن الشركة جهزت 13 شادراَ لعرض الخراف الحية بسعر شراء  65 جنيها / للكيلو القائم للمواطنين، ولموظفي الدولة بالتقسيط دون فوائد على 6 أشهر.

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وائل لطفي

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