محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية العامة ببسيون وطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، امتحانات الثانوية العامة في رابع أيامها ببسيون وطنطا، حيث تفقد المحافظ مدارس ناصر الثانوية العسكرية والفريق سعد الدين الشاذلي بسيون، أنس بن مالك بقرية قرانشو أحمد إبراهيم معتوق بقرية برما، عبد الرحمن أصلان بقرية برما.

وتابع المحافظ أداء طلاب القسم الأدبي للغة الأجنبية في ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من توفير الكمامات والمنشورات والمطهرات وأدوات التعقيم بالإضافة التباعد الاجتماعي للطلاب، كما طالب المحافظ أبناءه الطلاب بالتركيز في أداء الامتحانات، وتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وأشار المهندس ناصر حسن إلى أن ١٠٥٦٦ طالبا وطالبة من القسم الأدبي يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية، في حين يؤدي طلاب القسم العلمي غداً، امتحان الجبر.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان يتكون من ٦٠ سؤالا بنظام الاختيار من بين المتعدد "البابل شيت" تغطي كافة فروع المادة، التي تم وضعها بواسطة خبراء المركز القوم للامتحانات.

وكان رؤساء لجان الامتحانات والبالغ عددها ٢١٨٩ لجنة علي مستوي الجمهورية قد انتهوا من تعليق كشوف المناداة في اللجان الفرعية، ولصق استيكر باسم كل طالب ورقم جلوسه علي الديسكً المخصص لجلوسه باللجان.

ومن المقرر أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التي تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية اليوم السبت ١٠ يوليو امتحان اللغة العربية، الاثنين ١٢ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الأربعاء١٤ يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية، السبت ٢٤ امتحان مادة الفيزياء، الإثنين ٢٨ الرياضيات التطبيقية الديناميكا، السبت ٣١ يوليو الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، الاثنين ٢ اغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة وامتحان مادة التفاضل والتكامل.