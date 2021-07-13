تنفيذ ودعم 93 مشروعًا بيئيًا بالغربية

قال الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، إن قطاع تحسين البيئة شهد خلال السنوات الأخيرة، تنفيذ ودعم 93 مشروعا على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية، بتكلفة إجمالية قدرت بنحو 153 مليون جنيه.

وأشار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إلى أن تلك المشروعات والاستثمارات، شملت استكمال إنشاء مصنع لتدوير القمامة وتوريد 10 آلات ومعدات عبارة عن سيارات ولوادر للنظافة، إلى جانب شراء آلات ومعدات لكسح مياه الأمطار، وآلات ومعدات لدعم منظومة النظافة وجمع القمامة وتجميل الشوارع والحدائق بمراكز المحافظة.

محافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يجتمعان برؤساء المصالح الحكومية لبحث آليات تكثيف الحملات الرقابية

وعقد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية واللواء عادل عياد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، اجتماعاً موسعاً بجميع مديري المديريات والشركات ورؤساء الأحياء والمدن بنطاق المحافظة، وذلك لمناقشة آليات تكثيف الحملات الرقابية على جميع المصالح والهيئات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمود عيد مساعد مدير الأمن والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد.

وخلال الاجتماع ، أكد رئيس هيئة الرقابة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة في جميع القطاعات بالتعاون بين الهيئة والمحافظة، حيث سيتم تنفيذ حملة أسبوعية بشكل مستمر بحضور ممثلي كافة المصالح الحكومية، وذلك من أجل التحقق من جودة ومستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، ولضبط الأداء العام في كافة المجالات الخدمية.

كما شدد الدكتور طارق راشد رحمى المحافظ ورئيس الهيئة على ضرورة التفتيش على جميع القطاعات وعلى رأسها قطاعات ( الصحة، التربية والتعليم، التأمينات، البريد، الشهر العقاري، شرطة المرور، شرطة المرافق، المجازر، الصرف الصناعي للمصانع، محطات الوقود، وحدات الإدارة المحلية، أعمال الرصف) وغيرها من المهام الواقعة في نطاق اختصاص كل جهة.