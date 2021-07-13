رفع 90 حالة إشغال وتحرير 25 محضرًا للمخالفين بكفر الشيخ

شنت رئاسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، بمناطق الميدان وشارع سعد والسنترال ومدخل النفق المروري وذلك لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات بشوارع المدينة وعلى أوقات متفرقة من اليوم استهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية ، بالميدان الابراهيمى وحرم المسجد الدسوقى وشارع سعد من الميدان وحتى نهاية شارع الجلاء.

وأكد رئيس دسوق، أن ذلك يأتي لتحقيق وعودة الانضباط فى الشارع الدسوقى على جميع المستويات، بما يسهم فى غرس قيم الولاء والانتماء، واحترام القانون واستعادة الوجه الحضاري للشارع الدسوقى ، ومواجهة جميع أشكال الانفلات، والإهمال وتجاوز القانون، كما تهدف إلى تحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار فى الشارع.

وأسفرت الحملة عن رفع 90 حالة إشغال، 90 مضبوطات متنوعة 20 إزالة إعلان بدون ترخيص، تحرير 25 محضر إشغال، جاء ذلك بحضور أحمد سلطان، نائب رئيس المدينة، ووليد فاروق، رئيس حي جنوب، وفريق العمل المعاون والمتابعة الميدانية.

وتشهد محافظة كفر الشيخ ، استعداداً مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، بغرفة عمليات رئيسية تتبعها عدد من غرف العمليات الفرعية ، إضافة لتطهير وتعقيم المجازر لبدء استقبال الأهالي لذبح أضاحيهم مجاناً .

فيما أعلنت المحافظة ، في بيان اليوم الثلاثاء، جاهزية المجازر لاستقبال الأهالي لذبح أضاحيهم ، كما وجه بضرورة تكثيف أعمال المرور والتفتيش على الأسواق احكاما للرقابة البيطرية على كافة الأغذية ذات الأصل الحيواني والتأكد من عرض أغذية خالية من أي مسببات مرضية.

وشددت علي وقف الاجازات وبدل والراحات لجميع الأطباء العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم على مستوى المحافظة ،و انشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات لتلقى شكاوى المواطنين والجزارين ومواجهة المشكلات والعمل على حلها سريعا،و تزويد المجازر بالأطباء البيطريين إضافة للعاملين بها والمشاركة في أعمال الذبح أثناء العيد ،واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المجازر، تكليف الأطباء العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم بالمرور على الثلاجات وأماكن عرض وبيع اللحوم المجمدة بجميع أنحاء المحافظة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشددا على تكثيف الحملات على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك بالتنسيق بين قسم التفتيش على اللحوم بإدارة المجازر بالمديرية ومديرية الأمن ومباحث التموين بالمحافظة، وذلك لمواجهة ظاهرة الذبح خارج المجازر.