«الصحة» تؤكد استمرار عمل فرق التواصل المجتمعي للتوعية من كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن فرق التواصل المجتمعي تقوم بنشر التوعية بطرق الحماية من فيروس كورونا للمواطنين في بعض المحافظات لتجنب الدخول في موجة رابعة من انتشار الفيروس.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الفرق الطبية تقوم ايضا بتقديم الخدمة الصحية الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر على سرطان الثدي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وكان قد أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت خطة التأمين الطبي للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال نشر فرق التواصل المجتمعي بالقرى السياحية، والأسواق العامة، والمقاهي، والمحال التجارية، والفنادق السياحية وأماكن التجمعات لتقديم التوعية الصحية للمترددين على تلك الأماكن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما يتم توزيع المستلزمات الوقائية (كمامات، كحول) على المواطنين.

وأضاف "مجاهد" أنه يتم تقديم التوعية أيضًا للمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.

وتابع "مجاهد" أن الخطة تشمل أيضًا توفير 15 عيادة متنقلة تضم مختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا توافر أدوية لجميع التخصصات بهذه العيادات، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، كما يتوافر بها الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وأشار "مجاهد" إلى توفير 13 "كشك طبي" لتقديم خدمات الإسعافات الأولية البسيطة للمترددين عليها ويتواجد بها مقدم خدمة صحية، كما تضم أدوية مسكنات، وكريمات حروق الشمس، وأدوية الحساسية، والمستلزمات الوقائية (جوانتيات- ماسكات- كحول- مطهرات)، بالإضافة إلى أجهزة قياس (ضغط، وسكر، وقياس درجة حرارة)، بالإضافة إلى توفير 10 سيارات إسعاف مجهزة.

وأوضح "مجاهد" أنه تم توزيع الأكشاك والعيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف على القرى السياحية، والشواطئ، ومناطق تقديم الخدمات داخل القرى السياحية، وعلى الطرق بين القرى، ومداخل مدينة العين السخنة، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى مواقع العمل الإنشائية الكبرى، لافتًا إلى التنسيق المستمر بين جميع الأكشاك الطبية وسيارات العيادات الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات القريبة، لسرعة الاستجابة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

وناشد "مجاهد" المواطنين مجددًا في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أوالاتصال بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440).