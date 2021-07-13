طفلة «السلام» عن مغتصبها: شغل أفلام إباحية وهددني بالقتل

تستكمل «الدستور»، نشر القصة الكاملة في اتهام شخص باغتصاب طفلة 7 سنين، ومقتله على يد والدها بمنطقة السلام، بمحافظة القاهرة.

قالت الطفلة المجني عليها، خلال التحقيقات، إن المتهم اغتصبها لمدة شهر، وعند رفضها في بداية الأمر هددها بالقتل، وقال لها: “هحطك في شوال وارميكي في الشارع”، وتابعت المجني عليها أن المتهم كان يجردها من ملابسها بالكامل، ويظل هو بالبوكسر الداخلي، ثم يكمم فمها حتى لا تصرخ أثناء ممارسة الجنس معها.

كانت قد استخدمت محكمة جنايات القاهرة الرأفة مع الأب المتهم بقتل مغتصب ابنته، وأصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات للأب المتهم، وشهدت الجلسة حضور المستشار محمد قطب، الذي دفع ببطلان الضبط والتحريات، وقال خلال المرفعة أن الأب كان يدافع عن شرفه، ولم يكن يقصد قتل المجني عليه.

وتبين من تحقيقات نيابة السلام الجزئية، أنه عقب أن ورد بلاغ لقسم السلام بوقوع مشاجرة، بمنطقة مساكن العبد، بين خراط وجاره تعدى فيها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض ليسقط غارقا في دمائه، وعقب نقله للمستشفى وتلقي العلاج فارق الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

- أقوال والدة المجني عليها

خلال التحقيقات قالت والدة المجني عليها إنها مطلقة من والد الطفلة “س”، ومتزوجة من شخص آخر، والطفلة تعيش مع والدها المدعو هاشم وجدتها، ويوم الواقعة تلقيت اتصال تليفوني من جدة ابنتي لأبيها، وقالت ليا الحقي بنتك واحد جارنا اسمه “أ. ح” اغتصبها، مضيفة: “لما رحنا المستشفى عرفنا أنها فقدت غشاء بكارتها”.

وأضافت “لما رحت علي البيت علشان اطمن على بنتي لقيت رجال الأمن والمباحث موجودين في الشقة، والمتهم باغتصاب ابنتي غرقان في دمه، ونايم على الكنبة والإسعاف شالته، وتوجهت بابنتي إلى قسم الشرطة وحررت محضر اغتصاب ضد المتهم الذي علمت فيما بعد أن طليقي والد ابنتي قام بضربه بسكينة، وتوفي على إثر إصابته في المستشفى”.

وتابعت الأم، “أن ابنتها اخبرت جدتها أنها تعاني من آلام في أعضائها التناسلية، وباستكشاف الأمر تبين إصابتها بهتك عرض، فتوجهت بها للمستشفى، والدكتور قال لها إنها مش بنت، وتعرضت للاغتصاب وهتك العرض، وطلب منهم التوجه للطب الشرعي”.

أقوال المجني عليها

شهدت الطفلة المجني عليها “س” 7 سنوات، خلال التحقيقات بأنها مقيمة طرف جدتها لأبيها وتدعى “م”، وأن جارهم كان دائما يطلب منها النزول لشراء سجائر وطعام له، وقالت الطفلة إن المتهم كان يتحايل عليها لدخولها شقته، وكان يقوم بتشغيل أفلام إباحية، وقام بتجسيدها مع الطفلة التي رفضت ذلك فهددها بالقتل.

أقوال الأب المتهم

قال الأب المتهم بقتل جاره عقب اغتصاب ابنته، اسمي “هـ. ح”، خراط، “صحيت على صوت أمي بتزعق للمجني عليه، وبتقول إنه اغتصب بنتي.. فدخلت المطبخ ومسكت سكين وضربته بيها، والإسعاف وصلت ونقلته للمستشفى”.