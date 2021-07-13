الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

حسن الرداد يعود لتصوير «تحت تهديد السلاح» الأسبوع المقبل

حسن الرداد
حسن الرداد

يعود الفنان حسن الرداد الأسبوع المقبل لتصوير فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح" للعرض خلال العام المقبل، بعد فترة طويلة من التأجيلات، حيث اكتمل طاقم العمل بشكل كبير وانتهت استعدادات المخرج محمد حماقي بشكل شبه نهائي ويستعد حاليا للتصوير.

وكان حسن الرداد انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" قبل حلول شهر رمضان الماضي، وجمعت المشاهد الأولى بين حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا، وشهد أول يوم تصوير حضور المؤلف أيمن بهجت قمر، وتنضم مي عمرو إلى حين الرداد في أول أيام عودة التصوير لتصور مجموعة مشاهد أمامه.

أبطال فيلم تحت تهديد السلاح

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وانطلق تصوير أول المشاهد شهر مارس الماضى.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، تقدم دور البطولة أمام النجم حسن الرداد، الفنانة مي عمر، وجار التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لاستئناف التصوير من جديد  بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالعمل.

وكان المؤلف أيمن بهجت قمر قد انتهى من كتابة سيناريو الفيلم السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" منذ فترة. 

آخر أعمال حسن الرداد

وبهذا الفيلم يعود حين الرداد للسينما مجددا بعد غيابه وتعثره طوال الفترة الماضية حيث كانت آخر أعماله في السينما الفترة الماضية من خلال الفيلم السينمائي البس عشان خارجين والذي قام بإنتاجه المنتج أحمد السبكي وحقق نجاحا كبيرا واتجه بعدها إلي الدراما التليفزيونية في الفترة الماضية بينما يستعد خلال الفترة الحالية لعدد من المشاريع السينمائية المختلفة .

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وائل لطفي

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