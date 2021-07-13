الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة: ذبح الأضاحي بالمجان بـ6 مجازر حكومية طوال أيام العيد

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

 قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة (الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد، منعاً للذبح خارج المجازر، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.


وأصدر محافظ القاهرة توجيهاته اليوم بضرورة تجهيز كافة المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.


وأكد حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور.

وشدد المحافظ على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ووجه مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض.

وقرر محافظ القاهرة، تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة، وتخصيص رقمي الخط الساخن 114 و15496 لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن توافر الخدمات أثناء عيد الأضحى، وإعلان حالة الطوارئ في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام، وإلغاء إجازات العاملين بها، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية التموين بالمرور على المخابز للتأكد من قيامها بإنتاج كامل حصتها من الدقيق، وإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات والبيع بالسعر المقرر، وتوفير الخبز بالمناطق التي يلاحظ شدة الطلب على الخبز بها والتنسيق بين المديرية ومديريتي الطب البيطري، والشئون الصحية لعمل حملات مشتركة للمرور على كافة منافذ البيع والمحلات.

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