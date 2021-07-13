الثلاثاء 13 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ارتفاع الحرارة يجبر أولياء أومور طلاب الثانوية على الانصراف من أمام لجان الامتحانات

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

حالة من الهدوء سادت محيط مدارس منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، بالتزامن مع بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي.

واكتفى العديد من أولياء الأمور بتوصيل أبنائهم للامتحان، وعدم التواجد في محيط المدرسة، خاصة بعد مطالبة قوات الأمن بالانصراف خلال الأيام الماضية، وهو ما جعل الأهالي تنصرف من نفسها.

وحرص أولياء أمور طلاب الثانوية العامة على عدم التواجد أمام محيط لجان الامتحانات نظرا لاتفاع درجات الحرارة، فضلا على تنبيهات رجال الأمن المكلفين بتأمين اللجان الامتحانية.

وانطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي يوم السبت الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر الإصابة بكورونا.

وتوجه طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي لأداء صباح اليوم لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وذلك قبل بدء اللجان بساعة لإعطاء الوقت الكافي للمراقبين من أجل القيام بتنظيم ودخول الطلاب وإتمام إجراءات التفتيش بواسطة العصا الإلكترونية.

ومن المقرر أن ينتهي امتحانات طلاب الثانوية العامة، في المواد التي تضاف للمجموع 2 أغسطس المقبل.

جدول طلاب الشعبة العلمية

السبت ١٠ يوليو امتحان اللغة العربية

الاثنين ١٢ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء ١٤ يوليو الرياضيات البحته جبر وهندسة فراغية

السبت ٢٤ امتحان مادة الفيزياء

الاثنين ٢٨ الرياضيات التطبيقية الديناميكا

السبت ٣١ يوليو الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا

الاثنين ٢ أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة وامتحان مادة التفاضل والتكامل.

جدول امتحان الشعبة الأدبية

الأحد ١١ يوليو امتحان اللغة العربية

الثلاثاء ١٣ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الخميس ١٥ يوليو امتحان الجغرافيا

الأحد ١٨ يوليو امتحان الفلسفة والمنطق

الأحد ٢٥ يوليو امتحان التاريخ

الثلاثاء ٢٧ يوليو امتحان علم النفس والاجتماع

الخميس ٢٩ يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الثانوية العامة التعليم محافظة الجيزة امتحان اللغة الاجنبية الثانية الوراق

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