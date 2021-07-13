الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يشيد بطوكيو: أفضل مدينة مضيفة على الإطلاق

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، اليوم الثلاثاء، بعاصمة اليابان "طوكيو" المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية ووصفها بأنها "الأفضل على الإطلاق" على الرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح باخ في حديثه خلال اجتماع مع اللجنة المنظمة للألعاب قبل 10 أيام من حفل الافتتاح، قوله إنه "يمكن للشعب الياباني أن يثق في كل الجهود التي نبذلها لضمان أن تكون الألعاب الأولمبية آمنة مع كل هذا الجهد المكثف والإجراءات الأكثر صرامة المضادة لكوفيد".

وكان باخ قد وصل إلى طوكيو الخميس الماضي لحضور دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو بعد تأجيل لمدة عام.

من جانبه، فتحت القرية الأولمبية بطوكيو أبوابها رسميًا، اليوم الثلاثاء، قبل 10 أيام من انطلاق أكبر حدث رياضى فى العالم، ولكن بدون ضجة إعلامية وسط الإجراءات الصارمة فى مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه خلافا لما حدث في الدورات الأولمبية السابقة، اختار المنظمون عدم إقامة حفل أو حدث خاص للترحيب بالرياضيين ومسؤولي الوفود في القرية الأولمبية في منطقة الواجهة البحرية هارومي بالعاصمة طوكيو.
 

وأضافت أنه لم يُسمح حتى لوسائل الإعلام بتغطية الافتتاح، حيث أشار المنظمون إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات ضد انتشار الفيروس.
وتوقف عدد كبير من سيارات الشرطة خارج القرية حيث دخلت الحافلات المجمع المسيَّج. وشوهدت الأعلام الوطنية معلقة من شرفات بعض المباني السكنية البالغ عددها 21.

ويحتاج الرياضيون الأولمبيون إلى تقليص فترة إقامتهم في القرية إلى الحد الأدنى عن طريق تسجيل الوصول قبل خمسة أيام من المنافسة، ثم يُطلب منهم مغادرة الموقع في غضون يومين بعد انتهاء فعالياتهم.

جدير بالذكر أن الاختبارات اليومية لفيروس كورونا وارتداء الكمامات من بين الاحتياطات الصارمة المفروضة على حوالي 18 ألف رياضي ومسؤول أثناء فترة إقامتهم في القرية الأولمبية.

 

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