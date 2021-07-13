رئيس العراق: فاجعة مستشفى ذي قار نتاج الفساد المُستحكم وسوء الإدارة

أكد رئيس العراق برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن فاجعة المستشفى في ذي قار نتيجة الفساد المستحكم وسوء الإدارة.

وقال صالح، في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".

وشدد الرئيس العراقي على أن التحقيق والمحاسبة العسيرة للمقصرين هو عزاء أبنائنا الشهداء وذويهم، لافتا إلى أنه "لا بد من مراجعة صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين".



وفي نفس السياق، وجه محافظ البصرة، اسعد العيداني بإرسال وفد طبي برئاسة مدير صحة البصرة إلى محافظة ذي قار للوقوف مع أهالي ضحايا ومصابي حادثة مستشفى الإمام الحسين.



وقال العيداني " وجهنا مدير صحة البصرة للذهاب إلى محافظة ذي قار على رأس وفد طبي يتكون من 15 سيارة إسعاف وسيارات أخرى لمساعدة إخواننا بالناصرية الحبيبة".

حريق بمركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين في الناصرية

وكان اندلع حريق في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بمركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين في الناصرية بالعراق.

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان مقتضب، إن «فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي».

كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات الحريق.

وأعلن الكاظمي عن إقالة مدير صحة ذي قار ومدير مستشفى الحسين ومدير الدفاع المدني وإخضاعهم للتحقيق.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار، مقتل أكثر من 36 شخصاً وإصابة 5 آخرين بحادث حريق المستشفى الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا.