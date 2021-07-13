«جوجل» تكشف عن تطبيق جديد لتيسير مزامنة البيانات

كشفت جوجل، عملاق محركات البحث في العالم، عن تطبيق جديد لنقل مستخدمي خدمة مزامنة ملفات المستهلك لسطح المكتب.

وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني أن التطبيق الموحد الجديد يمكن لكل من المستهلكين وعملاء الأعمال استخدامه ويسمى Drive لسطح المكتب.

وتخطط جوجل لبدء إعداد المستخدمين الأسبوع المقبل في 19 يوليو 2021، وتشجع الأشخاص الذين استخدموا النسخ الاحتياطي والمزامنة لإجراء التبديل بحلول نهاية سبتمبر، ويتعين على مستخدمي النسخ الاحتياطي والمزامنة الانتقال إلى التطبيق الجديد (نسخة مُعاد تسميتها من برنامج مزامنة ملفات المؤسسة من جوجل).

وقالت جوجل إن الهدف من دمج التطبيقات هو إنشاء "مزامنة قوية وموحدة" مع أفضل الميزات من كل من خدمات المستهلكين والمؤسسات التي يجب أن تكون أكثر وضوحًا في الاستخدام وأسهل لفرق تكنولوجيا المعلومات في إدارتها.

يذكر أن جوجل حذفت عددًا من التطبيقات من على متجر "جوجل بلاي" الخاص بنظام تشغيل أندرويد.

وقال موقع "إنجادجت" إن جوجل أزالت تطبيقات Android الشائعة التي سرقت كلمات مرور خاصة بمنصة فيسبوك، ويبلغ عدد عمليات تحميل تلك التطبيقات أكثر من 5.8 مليون في متجر جوجل بلاي.

وتواصل جوجل سحب تطبيقات أندرويد التي ترتكب انتهاكات كبيرة للخصوصية، بعد أن اكتشف محللو الويب أن التطبيقات تسرق تفاصيل تسجيل الدخول إلى منصة فيسبوك عبر خداع المستخدمين.

وكان هناك خمسة أنواع مختلفة من البرامج الضارة في هذه المجموعة، ولكن جميعها استخدمت نفس كود JavaScript وتنسيقات ملفات التكوين لتمرير المعلومات.

وحظرت جوجل جميع مطوري التطبيقات المحذوفة من المتجر، على الرغم من أن ذلك قد لا يمثل رادعًا كبيرًا عندما يمكن للجناة على الأرجح إنشاء حسابات مطورين جديدة.