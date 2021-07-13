قيمتها 180 مليار دولار.. إيقاف إدراج الشركة المالكة لـ«تيك توك» في الخارج

أوقفت شركة بيت دانس ByteDance Ltd، المالك الصيني لتطبيق تيك توك الشهير للفيديو القصير TikTok، إلى أجل غير مسمى نواياها للإدراج في الخارج بعد أن طلب المسؤولون الحكوميون من الشركة التركيز على معالجة مخاطر أمن البيانات.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن الشركة التي وصل تقييمها إلى 180 مليار دولار وفقاً لأخر جولة تمويل في ديسمبر، تدرس طرحاً عاماً أولياً لجميع أو بعض أعمالها في الولايات المتحدة أو هونغ كونغ، إلا أن تلك الخطط تم إيقافها بعد تحذير من المنظمين الصينيين.

ووفقاً للمصادر فقد رأى مؤسس الشركة، زانغ يامينغ، أنه من الحكمة، تجميد خطط الطرح، بعد اجتماعات مع منظمي الفضاء الإلكتروني والأوراق المالية، حيث طالبوا فيها الشركة التركيز على معالجة مخاطر أمن البيانات وغيرها من القضايا.



يذكر أن شركة "تيك توك" (TikTok) العالمية، رائدة منصات مشاركة محتوى الفيديو عبر الهواتف الذكية، أزالت 89.13 مليون مقطع فيديو من منصتها (بما لا يتجاوز 1% من المحتوى)، خلال النصف الثاني من عام 2020.



وكشفت الشركة - في تقريرها المعني بالشفافية على منصتها والذي أصدرته مؤخرا - عن أن معظم المقاطع التي تم حذفها (78ر11 مليون مقطع فيديو)، كان من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن 3ر83% منها تم إزالته قبل أن يحظى بأي نسب مشاهدة.



وذكرت شبكة "زد دي نت" التقنية، أنه تم إزالة مقاطع الفيديو، التي تمثل أقل من 1% من جميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على "تيك توك"، لانتهاكها مختلف الشروط المفصلة في أدلة المجتمع الصادرة عن الشركة أو شروط الخدمة الخاصة بها؛ وشمل ذلك سلامة القصر، والمحتوى العنيف والمصور، والأنشطة غير القانونية والسلع الخاضعة للرقابة، والانتحار والأنشطة الخطيرة، وفقًا لتقرير الشفافية الأخير والرابع خلال العام الماضي.



وتم إزالة حوالي 4ر92% من مقاطع الفيديو قبل أن يبلغ المستخدمون عنها، و5ر93% من المقاطع في غضون 24 ساعة من نشرها. وتم غلق أكثر من 14ر6 مليون حساب على المنصة، بينما تم إزالة ما يقرب من 5ر9 مليون حساب مزعج "سبام" إلى جانب 23ر5 مليون مقطع فيديو نشرته هذه الحسابات. وتم إيقاف إنشاء حوالي 25ر173 مليون حساب من خلال الوسائل الآلية.



وبالإضافة إلى ذلك، تم رفض أكثر من 5ر3 مليون إعلان أيضًا لانتهاكها سياسات الشركة الإعلانية وإرشاداتها، بحسب "تيك توك"، التي أشارت إلى أنها لا تقبل الإعلانات السياسية المدفوعة.



وإلى جانب الولايات المتحدة، تمت إزالة حوالي 22ر8 مليون مقطع فيديو من باكستان، و51ر7 مليون من البرازيل، و75ر4 مليون من روسيا. وجاءت إندونيسيا في المركز الخامس من حيث عدد الإزالات عالميا، حيث تمت إزالة 86ر3 مليون مقطع فيديو.



ومن بين الوكالات الحكومية التي قدمت طلبات لتقييد المحتوى أو إزالته على المنصة، تصدرت روسيا المجموعة بـ135 طلبًا، تليها باكستان بـ 97، وأستراليا بـ 32.







