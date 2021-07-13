3693 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، 3693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 462 ألفا و417 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1770 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 415 ألفا و268 حالة.



وأضافت الصحة الكازاخية أيضا أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 43 ألفا و835 مريضاً، منهم أكثر من 14 ألفا مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 846 في حالة حرجة.

ولا تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان هي الوحيدة في البلاد التي بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات الجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما بالنسبة للقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس أن 3 ملايين وأكثر من 771 ألف شخص حصلوا على الجرعة الأولى حتى الآن.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

