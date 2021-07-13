اليابان تتبرع بملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا إلى 15 دولة

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الثلاثاء، أن اليابان تنسق للتبرع بشحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا يبلغ إجماليها حوالي 11 مليون جرعة إلى 15 دولة من خلال مبادرة كوفاكس المعنية بالتوزيع العادل للقاحات والمدعومة ​من الأمم المتحدة.

​وقال موتيجي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من بين الدول الخمسة عشر: كمبوديا ولاوس وفيجي وكيريباتي وإيران.

​وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الياباني إنه من المقرر إرسال مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل من تايوان وإندونيسيا وفيتنام في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ووفقًا لوزارة الخارجية اليابانية، قدمت طوكيو أيضًا حتى الآن جرعات من لقاح أسترازينيكا لماليزيا والفلبين وتايلاند.



إصابات كورونا حول العالم

كما ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 187 مليونا و238 ألفا و474 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و38 ألفا و886 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

